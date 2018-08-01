За государственную измену 84-летнему харьковчанину дали 12 лет тюрьмы

01 августа 2018 г. 18:19
Автор: Алина Тюхай
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Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным в государственной измене 84х летнего  мужчину и приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской обл.

У поле зору правоохоронців, точніше служби безпеки України, він потрапив, наскільки я пам'ятаю, ще в 2017 році, тоді було розпочато розслідування, тоді було зібрано певний об'єм доказів. Трохи згодом він був затриманий, йому був обранний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І в цьому році ми, як ви знаєте, отримали вирок за частиною першою статті 111 Кримінального Кодексу України - це державна зрада.

Прокуратура доказала в суде, что мужчина собирал данные, которые принадлежат научным учреждениям и являются государственной тайной.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской обл.

Він намагався передати до Російської Федерації інформацію про оборонні замовлення, тобто Міністерство Оборони України розміщувало певні свої замовлення на одному з своїх… ну, наукова установа - скажімо так: науковий центр Харкова. І ця особа через там третіх осіб, сам збирав дані про ці закази, що саме в яких об'ємах, коли воно має там бути зроблено і таке інше.

Сейчас пенсионер находится под стражей, так как решение суда еще не вступило в силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование.

 

Видео: 

За государственную измену 84-летнему харьковчанину дали 12 лет тюрьмы - 01.08.2018

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