За сутки на Харьковщине выявили более двух десятков нетрезвых водителей за рулем

04 ноября 2018 г. 14:00
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За минувшие сутки на Харьковщине правоохранители выявили 21 нетрезвого водителя за рулем транспортных средств.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По всем выявленным фактам правоохранители составили 21 административный протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции)  Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Всего, по данным полиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 50 ДТП.

В результате аварий пострадали девять человек, два человека погибли.

 

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