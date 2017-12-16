Замначальника харьковского университета Воздушных сил вышел под залог

Заместитель начальника Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) Вооруженных мил Украины Игорь Никифоров, подозреваемый в растрате средств и декларировании недостоверной информации, вышел из СИЗО под залог 480 тыс. грн.

"Залог собрали и внесли сослуживцы, друзья, люди, которые его поддерживают, и вчера (в пятницу, 15 декабря, - ИФ) Игорь Никифоров вышел на свободу", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в юридической компании "Гунченко и партнеры", которая осуществляет защиту И.Никифорова.

Собеседник агентства также добавил, что позиция начальника ХНУВС Андрея Алимпиева, также подозреваемого в растрате средств и декларировании недостоверной информации, по вопросу внесения залога остается неизменной.

"Он не желает вносить залог, поскольку считает себя невиновным в преступлениях, которые ему пытаются инкриминировать", - сказали в юридической компании "Гунченко и партнеры".

Как сообщалось, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им.Кожедуба А.Алимпиева. "Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба генерал-майор Алимпиев А.М. Будем ходатайствовать об аресте и отстранении от занимаемой должности", – сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Алимпиеву объявлено о подозрении по ст.410 (хищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), ст.366 (декларирование недостоверной информации), ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины