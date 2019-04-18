На Харьковщине ожидаются сильные заморозки

18 апреля 2019 г. 10:27
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Как сообщается в ежесуточном отчете ХОГА об оперативной обстановке в области, 18-20 апреля на территории региона ожидаются сильные заморозки. 

По данным Укргидрометцентра, возможно снижение температуры воздуха до 0-5 мороза. Ветер северо - восточный 7 - 12 м/с . Температура - по области - от 0 до 3 градусов мороза , днем 6 - 11 градусов выше нуля; по Харькову - днем от 0 до 2 градусов мороза , а  днем 8 - 10 градусов тепла.

Данные погодные условия соответствуют второму - оранжевому- уровню опасности.

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