27 февраля состоится сессия Харьковского горсовета

27 февраля в Харькове состоится сессия Харьковского горсовета VII созыва.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Начало мероприятия запланировано на 10.00 в сессионном зале городского совета.

В повестке дня сессии значится 84 вопроса и "Разное".

Напомним, предыдущая сессия горсовета состоялась 19 декабря прошлого года. На ней депутаты внесли изменения в бюджет города на 2019 год. Во время этого же заседания сессии мэр Харькова Геннадий Кернес пригрозил директору КП «ХТС» увольнением в случае нерешения ситуации по подаче горячей воды жителям Алексеевки.