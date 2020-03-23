Чиновников Кабмина обвиняют в служебной халатности при борьбе с коронавирусом

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело в отношении должностных лиц Кабинета министров Украины – чиновников подозревают в служебной халатности во время борьбы с распространением коронавируса Covid-19. Уголовное производство зарегистрировал глава САП Назар Холодницкий в понедельник, 23 марта.

31 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отправил в Кабмин письмо с рекомендациями по противодействию попаданию Covid-19 на территорию Украины. Но украинской исполнительной власти понадобился 41 день для того, чтобы выполнить рекомендации, которые должны были быть мгновенно взяты на вооружение при ее профессиональной и системной работе. Карантинные мероприятия были введены только 12 марта, когда коронавирус уже попал на территорию страны.

"Согласно обнародованной информации, 31 января и 8 февраля 2020 года секретарем СНБОУ в адрес премьер-министра направлены письма о необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, что прямо или косвенно может быть использовано при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения распространения случаев заболевания короновирусом Covid-19. Но Кабинетом министров тогда фактически проигнорированы вышеуказанные меры, они так и не были приняты", - говорится в сообщении.

Вероятное бездействие должностных лиц квалифицировано по ч.2 статьи 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Наказание – от двух до пяти лет колонии, штраф и запрет заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности до трех лет.

Досудебное расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.