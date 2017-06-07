Генпрокурор РФ предложил упростить блокирование сайтов

07 июня 2017 г. 17:32
Источник: Левый берег
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Генпрокурор РФ Юрий Чайка на слушаниях в Совете Федерации предложил наделить Министерство юстиции правом проведения внеплановых проверок некоммерческих организаций (НКО), а также упростить внесудебное блокирование сайтов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Предлагаем наделить Минюст правом проведения внеплановых проверок НКО при наличии информации о несоблюдении ими закрепленных в законе запретов и ограничений. События последних лет убеждают в абсолютной правильности законодательных изменений по усилению контроля за НКО", - сказал Чайка.

Он также заявил, что следует установить возможность реализации программ и осуществления зарубежного финансирования сектора НКО в России только через созданные в России структурные подразделения иностранной организации. "В них должны быть указаны конкретные цели и мероприятия, территория осуществления и их участники", - добавил Чайка.

Также генпрокурор предложил расширить критерии организаций, деятельность которых нежелательна на территории России, включив в него причинение вреда экономическим и внешнеполитическим интересам страны. Он отметил, что также целесообразно предусмотреть возможность внесудебного ограничения доступа к сайтам нежелательных организаций на территории РФ.

Кроме того, генпрокурор обвинил во вмешательстве в дела России НКО, которые, по его словам, фактически контролируются Госдепартаментом США.

"Проанализировав результаты деятельности НКО в целом, мы увидели, что наиболее активно во внутренние дела России вмешиваются иностранные неправительственные организации, фактически подконтрольные государственному департаменту США и другим зарубежным структурам", - сказал Чайка.

Поправки к закону "О некоммерческих организациях" относительно "иноагентов" действуют с 2012 года. Они позволяют присвоить статус "иностранного агента" организациям, которые занимаются в России политической деятельностью и получают деньги из-за рубежа. Согласно закону, после включения в реестр НКО должны зарегистрироваться как "иностранные агенты" и после этого в сообщениях о себе указывать этот статус.

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