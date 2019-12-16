Глава МИД рассказал, когда будет объявлено новое перемирие

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие на Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

« Объявления ( о прекращении огня) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен дальнейший прогресс », - отметил он.

По словам главы МИД, на нормандской встречи кроме перемирие договорится также об обмене «всех согласованных на всех согласованных» людей.

Напомним, в Париже 9 декабря состоялась встреча лидеров нормандской четверки ( Украина - Германия - Франция - Россия) по урегулированию ситуации в Донбассе.

Участники нормандского саммита договорились о новом разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения в Донбассе, проведении обмена пленными по формуле « всех на всех» и введение бессрочного прекращения огня.