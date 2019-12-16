Глава МИД рассказал, когда будет объявлено новое перемирие

16 декабря 2019 г. 12:02
Источник: Новое время
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие на Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

« Объявления ( о прекращении огня) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен дальнейший прогресс », - отметил он.

По словам главы МИД, на нормандской встречи кроме перемирие договорится также об обмене «всех согласованных на всех согласованных» людей.

Напомним, в Париже 9 декабря состоялась встреча лидеров нормандской четверки ( Украина - Германия - Франция - Россия) по урегулированию ситуации в Донбассе.

Участники нормандского саммита договорились о новом разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения в Донбассе, проведении обмена пленными по формуле « всех на всех» и введение бессрочного прекращения огня.

 

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