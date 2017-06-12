Гройсман посещает Хорватию с рабочим визитом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Хорватию с рабочим визитом 12-13 июня, сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

"12-13 июня официальная делегация Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом находится с рабочим визитом в Республике Хорватия", - говорится в сообщении.

В ходе визита 13 июня 2017 года планируется подписание министром молодежи и спорта Игорем Ждановым меморандума с Министерством демографии, семьи, молодежи и социальной политики Хорватии о сотрудничестве в молодежной сфере.

Позже в понедельник В.Гройсман в своей странице в Фейсбук написал, что начал официальный визит в Республику Хорватия.

"В прошлом году после первого в истории визита премьер-министра Андрея Пленковича в Украину мы начали новый этап развития взаимоотношений между нашими государствами. Убежден, во время двухдневного визита и участия в работе украинско-хорватского бизнес-форума мы значительно расширим сферы нашего сотрудничества. Приоритетными являются усиление экономического взаимодействия и привлечение новых инвестиций в Украину", - написал украинский премьер.

По его словам, об эффективном взаимодействии не только в экономической, но и энергетической сфере также свидетельствует достигнутая договоренность между "Укргазвыдобуванням" и хорватской компанией "Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd" по выполнению работ по бурению в Полтавской области. Сумма сделки, заключенной через систему Prozorro, составляет 786 млн евро, что на 20% ниже ожидаемой стоимости.

"И это лишь один из многих аспектов взаимовыгодного сотрудничества наших стран", - выразил убеждение Гройсман.