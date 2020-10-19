Кернес&Фельдман. Будет ли в Харькове второй тур мэрских выборов?

По результатам соцопросов в Харькове скорее всего будет второй тур мэрских выборов. Геннадий Кернес, который уже больше месяца находится на лечении в Германии пока лидирует в предвыборной гонке. Достойную конкуренцию ему может составить Александр Фельдман.

Никита Трачук, политолог

Это человек который имеет практически 100% коэффициент узнаваемости, то есть он всю жизнь живет, работает здесь, все знают его там - Экопарк, культурный центр АВЭК - это человек который имеет уважение харьковчан, как человек который что-то делал для города.

За Кернеса готовы проголосовать более 44% избирателей, а за Фельдмана 32%. Остальные набирают менее 10 процентов.

Дмитрий, харьковчанин

Кернес для нашего города сделал действительно очень много, но на данный момент не понятно, что с его здоровьем и не понятно, что будет с ним дальше и с нашим городом тоже.

К тому же, говорят политологи на вопрос кто станет следующим мэром после Кернеса большинство опрошенных выбрали - Александра Фельдмана, на втором месте первый заместитель действующего городского головы Игорь Терехов.