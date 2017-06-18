Лесные пожары в Португалии: погибли более 40 человек

Жертвами лесных пожаров в Португалии стали по меньшей мере 43 человека, некоторые из них погибли в огненной ловушке, когда их автомобили оказались заблокированы на охваченной огнем дороге, пишет Русская служба ВВС.

Еще 59 человек, в том числе пожарные, получили ожоги разной степени тяжести. Премьер-министр страны Антониу Кошта назвал происходящее "великой трагедией".

"Число погибших еще может увеличиться", - предупредил глава правительства, выступая в в штаб-квартире службы гражданской обороны, передает Франс пресс.

Государственный секретарь по вопросам внутренних дел Жорже Гомеш говорил журналистам, что 16 погибших сгорели заживо в своих автомобилях на автотрассе в муниципалитете Педроган-Гранди на востоке страны. Они пытались покинуть район лесных пожаров.

Еще трое задохнулись в дыму.