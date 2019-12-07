Медведев назвал условие для транзита газа

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для достижения соглашения относительно транзита российского газа Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража о долгах Газпрома. Об этом Медведев сказал в эфире российского ТВ.

Медведев подчеркнул, что заключение соглашения о транзите газа невозможно, пока Украина требует от Газпрома выполнить решение арбитража и выплатить 3 млрд долларов.

"Хотят они (украинские власти) этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон", - сказал он, комментируя российско-украинские переговоры по газу в эфире одного из российских телеканалов.

Медведев заявил, что реверсом Украина получает российский же газ, "но гораздо дороже, чем могла бы получать (его напрямую)". По его словам, для этого нужно "договориться".

"Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям", - добавил при этом Медведев.

Он также ответил на вопрос, планирует ли Москва запрещать Европейскому союзу реверсную поставку газа Украине.

По словам Медведева, такой запрет является "достаточно сложным с точки зрения технологического контроля".

Напомним, Газпром направил Нафтогазу официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год.

При этом российская компания требует отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа. Нафтогаз в своем ответе отказался списывать 3 млрд долларов долга российской компании.

Известно, что газовый вопрос могут обсудить во время встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина на переговорах в нормандском формате 9 декабря в Париже.