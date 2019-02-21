На Харьковщине облили краской рекламный щит с агитацией

Соответствующие заявления поступили в Московский, Змиевской и Красноградский отделы полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

Так, 20 февраля в Змиевской отдел поступила информация о том, что на трассе в пгт Слобожанское неизвестный повредил рекламный щит с предвыборной агитацией одного из кандидатов на пост Президента Украины - облил его зеленой краской.

В Московский отдел полиции поступило сообщение о том, что в районе перекрестка проспекта Юбилейного и улицы Гвардейцев Широнинцев размещено агитационную палатку кандидата в Президенты Украины в неустановленном месте, в котором распространяют газеты партии. Кроме того, на улице Гвардейцев Широнинцев установлен бигборд с предвыборной агитацией одной из партий, на котором отсутствуют данные заказчика, издательства и количества тиража.

Также в Красноградский отдел обратился наблюдатель «Гражданской сети «ОПОРА», который сообщил что в Краснограде по улице Лермонтова неизвестные на электроопорах разместили предвыборную агитацию.

Информации о событиях зарегистрированы в журнале единого учета районных отделов полиции.

По информации правоохранителей, с начала предвыборной компании зарегистрировано 81 сообщения о нарушениях Закона Украины «О выборах Президента Украины». Открыто 5 уголовных производств, составлено 2 административных протокола.