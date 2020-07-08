"Нет ватникам в ХОГА": под Кабмином требуют не назначать Мураеву заместителем Кучера

Представители харьковских патриотических организаций пикетируют Кабинет министров с требованием не назначать на должность заместителя председателя Харьковской ОГА Валерию Мураеву - бывшую жену известного пророссийского политика Евгения Мураева. Об этом сообщил один из организаторов акции, заместитель руководителя общественной организации "Фрайкор" Богдан Войцеховский.

"Днем на заседании Кабмина могут согласовать кандидатуру Мураеву на должность в ХОГА, поэтому утром в Кабмин вышли представители "Фрайкора", "Правого сектора", "Союза ветеранов АТО", - рассказал Войцеховский.

По его словам, к участникам акции выходил представитель департамента Кабинета министров, которому передали устное обращение с требованием участников акции.

"Сейчас для продолжения акции мы переходим от Кабмина в Офис Президента, а в 13:00 вернемся в Кабмин. Если Мураеву все же назначат, мы продолжим акции протеста в Харькове и Киеве", - добавил Войцеховский.

По его словам, участников акции более 200, свыше 100 из них приехали из Харькова. Они держат в руках плакаты с надписями: "Харьков - украинский город", "Нет ватникам в ХОГА", "Мураеву в ХОГА? Лучше в ОРДЛО!", "Мураеву за поребрик", "Нет пророссийскому реваншу".

Как сообщал Укринформ, 1 и 7 июля возле Харьковской ОГА прошли акции с участием представителей патриотических кругов против назначения на должность заместителя председателя Харьковской ОГА Валерии Мураевой - бывшей жены экс-регионала, экс-опоблоковца Евгения Мураева, известного своими пророссийскими и украинофобскими взглядами.

6 июля председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что подал кандидатуру Валерии Мураевой на согласование в Киев.