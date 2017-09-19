ОБСЕ увеличивает количество наблюдателей в Украине

19 сентября 2017 г. 17:29
Источник: Новое Время
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ увеличит количество наблюдателей за ситуацией в Украине до 800 человек, заявил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Что касается деятельности СММ, фактом остается то, что мы будем продолжать увеличивать количество наблюдателей. И наша цель до конца срока действия нашего мандата, который заканчивается в марте следующего года, увеличить общее количество наблюдателей, которые будут работать на местах, до 800 человек"- цитирует Хуга Укринформ.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе представлена в Украине в том числе и для наблюдения за соблюдением режима тишины между Вооруженными силами Украины и представителями незаконных вооруженных формирований, спонсируемых Россией на Донбассе.

В январе 2015 года мандат миссии наблюдателей на востоке Украины расширили до 500 человек.

Ранее представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявлял, что ОБСЕ должна присутствовать и в аннексированном Крыму, однако Россия препятствует доступу наблюдателей на полуостров.

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