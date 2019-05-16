Рада назначила инаугурацию Зеленского

Торжественное заседание Верховной Рады, посвященное приведению к присяге новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, начнется в 10.00 в понедельник, 20 мая, в сессионном зале парламента.

Соответствующий проект постановления (10270-2) поддержали 315 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Принятая инициатива была третьей по очередности рассмотрения. После ее утверждения народные депутаты не рассматривали все последующие проекты постановлений.

По состоянию на утро четверга Верховной Раде предстояло рассмотреть 7 проектов постановлений, однако автор одного из них, народный депутат из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время рассмотрения вопроса заявил с трибуны парламента, что отзывает свою инициативу, предусматривающую приведение к присяги президента 28 мая, поскольку фракция решила поддержать назначение инаугурации на 20 мая.

В то же время, согласно норме закона о Регламенте работы Верховной Рады, парламент назначает дату инаугурации по согласованию с новоизбранным президентом, а Зеленский предлагал провести ее 19 мая в 11.00.

Однако два проголосованных первыми проекта постановления о дате инаугурации 19 мая на набрали необходимого количества голосов (№10270 - 207 голосов, № 10270-1 - 158 голосов из 226 минимально необходимых).

Одним из аргументов противников этой даты было то, что 19 мая – день национальной памяти жертв политических репрессий.