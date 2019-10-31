Рада разрешила арестовать нардепа Дубневича

Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

За дачу согласия на привлечение к уголовной ответственности Дубневича проголосовали 332 народных депутата из 392, зарегистрированных в сессионном зале. За дачу согласия на его задержание - 241 из 389, а за арест депутата - 229 из 389 зарегистрированных.

Зачитывая представление, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подчеркнул, что имеется достаточно доказательств, чтобы обосновать вину Дубневича в совершении преступления.

"Материалы, которые я принес с собой, они прилагаются к ходатайству, - они содержат в себе, в частности, все документы, все показания свидетелей, даже некоторые расшифрованы протоколы негласных следственных розыскных действий. Они подтверждают все то, на что мы ссылаемся", - сказал он.

Ранее, 17 октября, Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата девятого созыва Дубневича. Позже генпрокурор уточнил, что просит парламент также дать согласие на задержание и взятие под стражу Дубневича.

В ГПУ отметили, что собрано достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Согласно версии следствия, эти деяния повлекли ущерб в размере 93 миллиона 277 тысяч гривен.

По данным ГПУ, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был в курсе финансового состояния ОАО «Укрзализныця», в частности, его потребностей при проведении госзакупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельс, крестовин, контррельсовых рельс и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця».

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами путём согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно были использованы свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

30 октября парламентский Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР направил на рассмотрение парламента материалы о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича.