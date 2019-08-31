 

Радуцкий не планирует работать министром здравоохранения

31 августа 2019 г. 15:25
Источник: УНИАН
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Нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий заявил, что не планирует возглавлять Министерство здравоохранения через три месяца.

Об этом Радуцкий написал в Facebook.

По словам Радуцкого, он не планирует заменять Зоряну Скалецкую на должности министра здравоохранения в новом правительстве. Он добавил, что хочет остаться работать в парламенте.

«Я не планирую быть министром через 3 месяца. Да, много моих коллег во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала. Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований здесь», — написал депутат.

Отметим, председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что через несколько месяцев главой Министерства здравоохранения может стать депутат фракции Слуга народа и основатель клиники Борис Михаил Радуцкий, а действующая руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая - его заместителем.

 

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