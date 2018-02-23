СБУ обвинила Россию в попытке спровоцировать конфликт между украинскими церквями

23 февраля 2018 г. 12:56
Источник: Левый берег
49 просмотров

Служба безопасности Украины считает, что Россия пытается спровоцировать конфликт между украинскими православными церквями. Об этом на брифинге в пятницу рассказал заместитель председателя Службы Безопасности Украины Виктор Кононенко на брифинге.

"Наиболее перспективным, по мнению представителей российских спецслужб, является раздувание противостояния в украинском православии. Именно на провоцирование обострения в данном направлении будут направляться усилия в ближайшее время. Для этого россияне планируют использовать имеющийся арсенал подконтрольных церковных и околоцерковных организаций, а также тему патриотических структур", - цитирует Кононенко "112 канал".

Он добавил, что СБУ уже фиксирует налаживание контактов в этом направлении и готовность российской стороны для передачи средств на выполнение подобных заказов.

Кононенко уточнил, что спецслужбы России планируют использовать религиозные организации Украинской православной церкви Московского Патриархата для провокаций. Якобы планируются захваты храмов в Украине для привлечения внимания Российской православной церкви, целью которых является раздутие конфликта между верующими УПЦ.

Напомним, что в конце января в Киеве неожиданно обострился конфликт вокруг часовни УПЦ МП, построенной в охранной зоне Десятинке. В начале месяца в центре скандала оказались запорожские священники Московского патриархата, отказавшиеся отпевать ребенка, крещенного в Киевском патриархате.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.