Сегодня обсудят томос для украинской церкви

Обсуждение вопроса томоса об автокефалии для Украинской церкви состоится только после отчета экзархов Вселенского патриарха на заседании Синода Вселенского патриархата в Стамбуле.

Об этом вечером 9 октября сообщил председатель информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря.

"Сообщения, что "томос уже есть" - не соответствуют действительности, а информационно - вредные, потому что после волны "победы" пойдет волна "измены", когда окажется, что вопрос Синод еще не обсудил", - написал Заря и призвал "еще немного побыть сдержанными".

Ожидается, что экзархи сделают доклад уже сегодня, 10 октября.

Директор Национального института стратегических исследований при президенте Украины, советник главы государства Ростислав Павленко отметил, что единственным надежным источником информации о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине являются официальные сообщения Вселенского патриархата.

"Никакие другие источники или "источники" ... информации не имеют, и поэтому не могут сообщить", - написал Павленко.

Напомним, в Стамбуле 9 октября началось трехдневное заседание Синода Константинопольского патриархата.

Ожидается, что на нем рассмотрят вопрос о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Заседание проходит за закрытыми дверями.