Сессия горсовета закончилась скандалом

19 июня 2019 г. 12:35
Автор: Марина Николаева
1583 просмотра

Сессия горсовета, которая состоялась сегодня, 19 июня, закончилась скандалом.

Фракция «Самопоміч» и внефракционный депутат Игорь Черняк покинули сессионный зал,  поскольку на рассмотрении практически 20 вопросов депутату от «Самопомочі» Наталье Коваленко секретарь горсовета Александр Новак отказался дать право выступить - из-за того, что, по его словам, она «неправильно» записывалась на выступление.

Выступить депутат хотела по вопросу о запрете гастролей передвижных цирков в Харькове. Поскольку принятое решение горсовета по данному вопросу носит рекомендательный характер, в то время как в нескольких городах Украины работа подобных цирков запрещена.

Поэтому Коваленко хотела предложить ужесточить решение горсовета, но права на выступление так и не получила, несмотря на то, что регистрировалась не сколько раз через электронную систему.

Наталья Коваленко заявила, что это нарушение регламента, и по данному поводу она будет обращаться в полицию с заявлением о препятствовании ее депутатской деятельности.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.