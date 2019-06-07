Съезд ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ выдвинул кандидатов на внеочередные парламентские выборы®

6 июня в Киеве состоялся Всеукраинский объединительный съезд партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ». Более 1 500 делегатов, сторонников и активистов политической силы приехали со всех регионов Украины.

Своей главной задачей съезд определил победу на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля 2019 года.

Верить в победу и свои силы призвал участников съезда основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко. Политик отметил, что все основания для этого есть, – поскольку есть сильная команда единомышленников и миллионы людей, которые поддерживают ОППОЗИЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ – ЗА ЖИЗНЬ.

«Мы идем защищать людей, потому что они доверили это нам. И я убежден, что мы их защитим. Мы дадим ответы на все вопросы, которые их волнуют, которые они ставят, когда мы приезжаем в регионы. Мы принесем в страну мир, улучшим жизнь людей, восстановим стабильность, обеспечим развитие украинской экономики. Мы сделаем все то, что граждане хотят видеть в стране. И мы знаем, как это сделать. Мы начали эту работу, начали эту борьбу. Мы достигнем успеха, и вам не будет стыдно, что вы нас отправили в бой. Мы победим! Победа будет за нами! С нами миллионы!» — акцентировал Юрий Бойко.

Вадим Рабинович призвал участников съезда не думать о тех, кто против нас, а думать и верить в тех, кто с нами.

«С нами миллионы граждан. Мы объединились ради мира! Мы остановим тарифный геноцид! Мы установим мир в Донбассе! Победа будет за нами!» — заявил в своем выступлении основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

Глава Политсовета партии Виктор Медведчук обратил внимание на то, что дата съезда совпала с великим православным праздником.

«Сегодня знаковый день для нашей партии. Он еще знаменателен тем, что мы наш съезд, который будет влиять на судьбу нашей страны, проводим в день великого православного праздника — Вознесения Господня… И в этот день мы начинаем реализовывать программу, которая будет означать наш путь к победе, наш путь, который выйдет на финишную прямую 21 июля. Мы обязаны принести мир в Украину. Мы обязаны урегулировать ситуацию на Востоке страны, прекратить боевые действия», — заявил Медведчук.

Как подчеркнул в своем выступлении народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Сергей Лёвочкин, уже скоро Украина будет избирать новый парламент. Но одновременно она будет выбирать новое правительство и нового премьер-министра. Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть будущий премьер-министр. Это – Юрий Бойко.

«Юрий Бойко знает, что нужно делать и как нужно делать. И в этом его главное преимущество перед другими кандидатами на эту должность. Он прошёл нелегкую избирательную кампанию, он прожил сложную и содержательную жизнь. Он знает и умеет работать. С ним вместе на выборы идёт огромная команда ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ. Я убеждён, что мы способны сформировать правительство и сделать то, чего от будущего парламента и правительства ждут миллионы наших сограждан», – сказал Сергей Лёвочкин.

По словам народного депутата Наталии Королевской, одним из ключевых приоритетов ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ является социальная защита людей.

«Наша большая команда мира сегодня здесь. Мы с главной исторической миссией – объединиться и действовать: защитить детей, защитить ветеранов Великой Отечественной и пенсионеров. Пересмотреть извращенные реформы режима Порошенко. Остановить грабеж людей через цены и тарифы. Защитить каждого мирного человека проживающего по обе линии фронта. И пострадавшего от этой войны. Победа будет за нами!» – подчеркнула политик.

На съезде был утвержден избирательный список. В первой десятке команды мира:

1. Юрий Бойко

2. Вадим Рабинович

3. Виктор Медведчук

4. Наталия Королевская

5. Сергей Лёвочкин

6. Василий Нимченко

7. Нестор Шуфрич

8. Сергей Ларин

9. Сергей Дунаев

10. Тарас Козак

У ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ есть сильная профессиональная команда, которая способна добиться мира и объединить страну.