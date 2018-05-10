Суд в Гааге обязал РФ выплатить компенсацию украинским инвесторам за аннексию Крыма

10 мая 2018 г. 10:14
Источник: РБК-Украина
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Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна уплатить компенсацию украинским инвесторам за аннексию Крыма на сумму в 159 миллионов долларов.

Так, суд установил, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года - даты подписания Путиным указов об аннексии Крыма.

Как отмечается, это решение называют победой украинских компаний, у которых РФ захватила активы в Крыму.

Оно стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию вследствие аннексии.

Сообщается, что на деньги от РФ могут рассчитывать 18 украинских компаний и одно физическое лицо, имени которого не называют.
 

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