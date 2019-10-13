Уволен госсекретарь Минздрава Янчук

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13 октября 2019 г. 15:20
Источник: Зеркало недели
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Кабинет министров Украины принял решение об увольнении государственного секретаря Министерства здравоохранения Артема Янчука, который получил свою должность еще при предыдущем министре Ульяне Супрун. Об увольнении Янчука сообщила сама Супрун в Facebook.

"Только что на закрытом заседании правительства Зоряна Скалецкая с голоса подала вопрос об увольнении государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины Артема Янчука, который со среды находится в декретном отпуске, и возложении его обязанностей на Инну Солодкую. По сути правительство сегодня уволило мужчину, который находится в декретном отпуске и ухаживает за тремя детьми, и сделало это без любого предупреждения", –сказано в сообщении Супрун.

На период отпуска Янчук возложил свои обязанности на генерального директора директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирину Литовченко, однако Кабмин назначил в.и.о. госсекретаря Инну Солодкую.

Последняя пришла в Минздрав несколько недель назад, а ранее возглавляла юридический департамент Госгеокадастра. Это бывшая коллега Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при экс-министре здравоохранения времен Януковича Раисе Богатыревой.

12 сентября Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении государственного секретаря Министерства здравоохранения Артема Янчука. Однако госсекретарю пообещали закрыть дело, если он согласится покинуть пост, заявила бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Супрун также сообщила, что источники в правоохранительных органов предупредили ее о подготовке уголовного дела против нее и ее заместителей.

Напомним, 4 сентября Кабмин уволил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, которая руководила ведомством с лета 2016 года, и ее заместителей Павла Ковтонюка и Александра Линчевского. Должность министра здравоохранения заняла Зоряна Скалецкая. Ее советниками стали Ольга Голубовская, Александр Чумак, Дмитрий Раимов, Михаил Загрийчук, Андрей Гук, Андрей Семиволос и Елена Симоненко.

В частной переписке, которая попала в объектив журналистов, депутат Михаил Радуцкий назвал Скалецкую "своим человеком". А возглавляемый им комитет обратился в Счетную палату и Госаудитслужбу с требованием проверить работу Министерства здравоохранения за время работы Супрун.

 

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