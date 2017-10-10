В Харькове чиновник и ветврач погорели на взятке

10 октября 2017 г. 18:06
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Чиновник региональной службы государственного ветеринарно - санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте организовал систему получения взяток за ускорение оформления и выдачу разрешений на экспорт продукции растительного и животного происхождения.

Об этом сообщили в Управлении защиты экономики в Харьковской области.

Правоохранители также установили причастность к преступлениям и ветеринарного врача.

Обоих задержали 9 октября в служебном кабинете во время получения очередной суммы взятки. Полицейские изъяли 900 долларов и 6,5 тысяч гривен.

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