В Харькове чиновник и ветврач погорели на взятке

Чиновник региональной службы государственного ветеринарно - санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте организовал систему получения взяток за ускорение оформления и выдачу разрешений на экспорт продукции растительного и животного происхождения.

Об этом сообщили в Управлении защиты экономики в Харьковской области.

Правоохранители также установили причастность к преступлениям и ветеринарного врача.

Обоих задержали 9 октября в служебном кабинете во время получения очередной суммы взятки. Полицейские изъяли 900 долларов и 6,5 тысяч гривен.