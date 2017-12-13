В Харькове Президент Украины и президент Польши почтили память жертв тоталитаризма

В Харькове президент Украины Петр Порошенко и президент республики Польша Анджей Дуда почтили память расстрелянных польских офицеров.

Президенты и представители делегации Украины и Польши прибыли на Мемориал жертвам тоталитаризма.

Президенты и присутствующие почтили память минутой молчания и возложили цветы на мемориал. Цветы возлагали польские и украинские офицеры.

Президенты преклонили колени перед Мемориалом. После церемонии вся делегация отправилась на официальную встречу в Kharkov-Palace.

Напомним, Мемориал жертвам тоталитаризма был открыт в 2000 году в Харьковском лесопарке на месте, где в 1940 году по приказу НКВД были расстреляны польские офицеры а также польские и украинские мирные граждане.