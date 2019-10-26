В МИД и Минобороны выступили против подачи Украиной заявки на ПДЧ НАТО

Руководство Министерства обороны и Министерства иностранных дел считают нецелесообразным подавать заявку на предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО на предстоящем Саммите Альянса, который состоится в Лондоне в декабре.

Соответствующие заявления сделали министр обороны Алексей Загороднюк и замглавы МИД Егор Божок во время визита в штаб-квартиру НАТО в пятницу, 25 октября, комментируя инициативу пятого президента Украины и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.

Божок и Загороднюк сослались на то, что в 2008 году Украина уже подавала заявку на получение ПДЧ. Сейчас же по их словам, Украина должна перейти к "новому формату" сотрудничества с НАТО и сосредоточиться на практических шагах.

"Мы уже подали заявку в ПДЧ, и повторять уже поданное - неэффективно", - заявил замглавы МИД.

"Мы можем подтверждать и отправлять заявление сколько угодно, но зачем? Лучше сконцентрироваться на практических результатах", - поддержал его министр обороны.

"Мы можем действовать методом попугая, а можем вести серьезную работу. Если мы будем ежедневно повторять, что хотим в НАТО, хотим ПДЧ, и все - то в результате никакого ПДЧ не получим. Поэтому сейчас мы настроены на то, чтобы, не подтверждая эту заявку, достичь военных критериев членства в НАТО", - добавил Божок.

Ранее в пятницу Порошенко сообщил, что фракция "Европейской Солидарности" подготовила проект обращения Верховной Рады к НАТО о предоставлении ПДЧ. Пятый президент Украины призвал депутатов из всех фракций, которые поддерживают евроатлантические устремления Украины, проголосовать за предложенное "ЕС" постановление.

"Наша команда подготовила проект заявления Верховной Рады. Предлагаем уполномочить главу Верховной Рады вместе с президентом и премьер-министром поставить подпись под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО. Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции. Призываю коллег по Верховной Раде, – и кто во власти, и кто в оппозиции, – поддержать наше предложение на следующей неделе", заявил Порошенко в видеообращении, опубликованном в пятницу.

Напомним, что в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе 4 июня президент Владимир Зеленский подтвердил приверженность Украины курсу на членство в НАТО и Евросоюзе, сославшись на соответствующие нормы Конституции.

В то же время, во время предвыборной кампании и после нее Зеленский заявлял, что поддерживает сотрудничество с НАТО, но вопрос членства Украины в Альянсе считает необходимым вынести на референдум.

Напомним, 21 февраля вступили в силу изменения в Конституцию относительно стратегического курса Украины на получение полноправного членства в НАТО и ЕС.

В феврале Верховная Рада обратилась к государствам-членам НАТО с призывом поддержать намерения Украины получить членство в Альянсе и на саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года начать формальный диалог о предоставления ПДЧ.