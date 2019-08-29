 

Верховная Рада нового созыва провела торжественное первое заседание, депутаты приняли присягу (видео)

29 августа 2019 г. 11:11
Источник: УНИАН
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Сегодня в 10.00 началось торжественное заседание Верховной Рады Украины IX созыва по случаю принятия присяги новоизбранными народными депутатами.

Самый старший по возрасту, новоизбранный народный депутат Украины Юлий Иоффе зачитал присягу на торжественном заседании Верховной Рады Украины.

Как известно, именно такая процедура предусмотрена Конституцией и законодательством Украины. Народные депутаты Украины стоя слушали оглашение текста присяги народного депутата Украины.

После торжественного заседания до 13.00 продлится перерыв, во время которого депутаты будут подписывать присягу, а в 13.00 должно начаться рабочее заседание ВР, на котором планируется рассмотрение 27 вопросов повестки дня. Также в Раде ожидается выступление президента Владимира Зеленского.

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