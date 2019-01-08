Вице-премьер и два министра получили предписания от НАПК

08 января 2019 г. 11:05
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За нарушение порядка урегулирования конфликта интересов Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписания первому вице-премьеру, министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и временно исполняющему обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максиму Мартынюку.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Предписания внесены Первому вице-премьер-министру Украины - Министру экономического развития и торговли Степану Кубиву отношении директора ГП «ДНЕПР-ВДМ» Игоря Ковтуненко и Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну в отношении директора казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба» Виктора Сударева в связи с установлением фактов непередачи в управление другому лицу принадлежащих им корпоративных прав в обществах с ограниченной ответственностью в течение 30 дней с момента назначения Ковтуненко и Сударева на указанные должности в порядке, предусмотренном Законом.

Также внесено предписание и.о. Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максиму Мартынюку в отношении председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Владимира Лапы, который не принял решения по урегулированию конфликта интересов, получив информацию о наличии потенциального конфликта интересов от начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана.

"Кроме того, Национальное агентство внесло предписание начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Михаилу Пшику о нарушении его подчиненным Андреем Велигошей требований ЗУ «О предотвращении коррупции» во время работы в составе комиссии по вопросам медико-психологической реабилитации личного состава",- сказано в сообщении НАПК.

Согласно действующему законодательству, предписания Национального агентства являются обязательными к исполнению. За невыполнение этих предписаний руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Напомним, в октябре 2017 года НАПК уже выносило предписание по конфликту интересов Владимиру Омеляну.

 

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