Задержание Новака: в офисах "Укравтодора" проходят масштабные обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно с польскими правоохранителями проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках общего расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. В Польше задержали бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Обыски проходят в офисах "Укравтодора", компаний-участниц тендеров государственного агентства. Кроме того, обыски проходят по месту жительства бывших чиновников государственного агентства и граждан Польши, которые являются вероятными участниками преступной организации.

Также глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий написал на своей странице в Facebook, что проходят обыски в офисах "Укравтодора".

"Помню когда впервые познакомился с господином Славомиром, мне сказали, что это может быть первый руководитель "Укравтодора", к которому не будет вопросов у правоохранителей. Чуда не произошло", - написал он.

Отметим, расследование проводится одновременно Центральным антикоррупционным бюро и районной прокуратурой в Варшаве, а также Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и НАБУ.