Задержанный российский шпион в Кабмине не имел доступа к гостайне - Гройсман

Задержанный за сотрудничество с российскими спецслужбами чиновник секретариата Кабинета министров Украины Станислав Ежов не имел доступа к государственной тайне, поэтому "серьезных потерь" для безопасности государства нет.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам Гройсмана, Ежов - "кадровый сотрудник Министерства иностранных дел. Он прошел достаточно серьезный путь служебный, он работал в МИД, работал в командировке за рубежом в дипломатическом представительстве, он работал в администрации президента, в Верховной Раде и в правительстве".

"Не один месяц, не хочу открывать тайны, мы знали о том, что есть подозрение, что он работает на иностранные спецслужбы", - отметил Гройсман. По его словам, благодаря СБУ Ежов "это долгое время" был под "полным мониторингом, конечно, при содействии премьер-министра и моего аппарата".

Как сказал Гройсман, "как только было собрано необходимое количество материалов, он сразу же был задержан, и сейчас будет проходить следствие...".

Премьер добавил, что служба протокола, где работал Ежов, занимается организацией официальных событий, встреч, в том числе он занимался переводами.

"Но подчеркиваю, что у него не было никакого доступа к государственной тайне, и поэтому, так сказать, каких-либо серьезных потерь мы не получили", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что в Украине идет война, в том числе гибридная, поэтому важно, чтобы в других структурах власти можно было эффективно выявлять тех, кто может работать на спецслужбы других стран.

"Возможно, кто-то и хотел бы использовать эту ситуацию против меня, но я хочу передать всем горячий привет и сказать одну вещь: сколько бы ни пытались меня дискредитировать, я всегда буду выявлять и буду абсолютно публично на это реагировать. Поэтому, коллеги, боремся за Украину и против ее врагов", - заявил премьер-министр.

Гройсман отметил, что, хотя операция длилась месяцы, но никакой утечки информации не было, и это свидетельствует о том, что "есть много честных работников в СБУ и в наших контрразведывательных органах».

Как сообщалось, 20 декабря Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ.

Правоохранители установили, что он был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки.

По данным заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова, Ежов собирал информацию по заданию ГРУ генштаба вооруженных сил России.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Задержанному объявлено о подозрении.

В Кремле заявили, что читали новость о задержании чиновника секретариата Кабмина Украины, но конкретной информацией не владеют.

