Завтра состоится внеочередная сессия Харьковского горсовета

17 марта 2020 г. 10:15
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Завтра, 18 марта, состоится тридцать четвертая (внеочередная) сессия Харьковского городского совета VII созыва.

Об этом  сообщили в пресс-службе горсовета.

Соответствующее распоряжение о ее проведении Харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал в среду, 18 марта.

В повестке дня значится один вопрос: «О предотвращении распространения на территории Харькова коронавируса COVID-19 и обеспечение законных прав жителей города на безопасные условия для здоровья и жизни», а также «Разное».

Начало заседания — в 12:00.

 

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