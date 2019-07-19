Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов Украины в ряде стран, соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента в пятницу, 19 июля.

В Офисе президента сообщили, что украинские дипведомства возглавят не только опытные кадровые дипломаты, но и "новые лица".

В частности уволены: Ярослав Коваль с должности посла Украины в Королевстве Марокко; Тарас Кузьмич с должности посла Украины в ЮАР; Валерий Александрук с должности посла Украины в Федеративной Республике Нигерия, Гана, Бенин и Сьерра-Леоне по совместительству; Петр Литвин с должности посла Украины в Армении; Алексей Шовкопляс с должности посла Украины во Вьетнаме и Камбодже по совместительству; Борис Гуменюк с должности посла Украины в Республике Кипр; Валентин Шевалев с должности посла Украины в Туркменистане; Татьяна Ижевская с должности посла Украины в Ватикане и при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству; Юрий Дюдин с должности посла Украины в Аргентине, Парагвае, Уругвае и Чили по совместительству; Сергей Пасько с должности посла Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве.

Кроме того, президент уволил посла Украины в США Валерия Чалого.