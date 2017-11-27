Более 7 тысяч ДТП сначала года и около сотни за минувшие выходные

Выходные, уже традиционно, в Харьковской области, отличились рядом серьезных аварий. Начало их ДТП, произошедшее в пятницу вечером, когда на перекрестке двух проспектов - Московского и Петра Григоренко фура потеряла управление и врезалась в опору линии электропередач.

Карина Курбанова, начальник сектора пресс-службы УПП г.Харькова

В дорожньо транспортну пригоду потрапив бензовоз. Бензовоз - автомобіль DAF, він рухався, був пустим, і здійснив наїзд на елктроопору внаслідок чого було пошкодженно електромережу. Сам водій автомобіля пояснив, що знову ж таки, він рухався проїжджою частиною - це було на Московському проспекті. Перед ним різко затормозив автомобіль і він, аби уникнути зіткнення, різко вивернув руль, через що трапилося зіткнення.

В субботу, около одиннадцати часов, внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в автобус, который двигался в попутном направлении по маршруту Харьков-Белгород. К счастью, здесь обошлось без пострадавших. В тот же день, у 37 дома по улице Танкопия, водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в фонарный столб. От сильного удара его пассажир скончался на месте аварии, самого же 29 летнего мужчину, с многочисленными травмами, забрала скорая. Ещё одно ДТП произошло на улице Жилярди после обеда. Здесь лоб в лоб столкнулись Daewoo Nubira и ВАЗ. Подробности пока выясняют правоохранители.

Карина Курбанова, начальник сектора пресс-службы УПП г.Харькова

З 24 по 26 листопада на території міста Харкова патрульні поліцейські виїхали 72 рази на ДТП без потерпілих. Також було 11 повідомлень стосовно ДТП з потерпілими. Перш за все - це порушення правил дорожнього руху, недотримання безпечної дистанції, порушення вимог дорожніх знаків та дорожньої розмітки, а також не уважність водіїв, що також дуже часто призводить до дорожньо-транспортних пригод. Також буває випадки коли водії потрапляють в дорожньо транспортні пригоди, а потім виявляється, що вони були у нетвирезому стані.

Всего же, по статистике копов, количество ДТП, с начала года, в городе, перевалило за отметку семь с половиной тысяч.