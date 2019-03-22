Бывший заключенный нелегально жил на территории Украины

Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с работниками Главного управления государственной миграционной службы Украины в Харьковской области привлекли к административной ответственности гражданина РФ.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

По данным полиции, 50-летний ранее неоднократно судимый мужчина, который недавно освободился из места отбывания наказания, находился в Украине незаконно. Никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории страны он не имел.

В отношении правонарушителя составлен протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) КУоаАП. Согласно решению суда мужчина сейчас находится в пункте временного пребывания иностранцев с целью принудительного выдворения с запретом дальнейшего въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

Напомним, в регионе продолжается операция «Мигрант», в рамках которой проводятся мероприятия по выявлению иностранцев или лиц без гражданства, находящихся на территории Украины без необходимых документов.