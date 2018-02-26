Четыре битых автомобиля и двое пострадавших: подробности аварии на Сумской

Это видеозапись с регистратора машины одного из свидетелей субботней аварии. Сразу понять, что именно произошло лишь в нескольких метрах от них, не удалось не водителю, ни его пассажиру.

Как показывает запись одной из камер, установленной вдоль Сумской, авария произошла в начале пятого.

Автомобили потихоньку начинают движение на зеленый сигнал светофора. И какой-то момент в Volkswagen Polo, который пытается повернуть на улицу Жен Мироносиц, влетает Mercedes, который двигался вверх Сумской и пытался проскочить перекресток, не сбавляя скорость. Некоторые интернет пользователи даже начали проводить параллель с жуткой аварией, которая произошла 18 октября, но здесь обе иномарки ехали на зеленый.

Денис Журавель, автоэксперт

Винні, на мою думку, обидва водії, тобто вони скоїли правопорушення. Водій, який рухався знизу, з боку майдана Конституції, він порушив безпечну швидкість руху і не переконався в тому, що перетнути перехрестя буде беспечним навіть на зелене світло світлофору. Ну а той водій, який здійснював маневр, поровот ліворуч на вулицю Жен Мироносець, він теж порушив правила дорожнього руху, тобто він не переконався, що маневр буде безопасний

По словам правоохранителей, этим случаем занимается следственное управление, но там ДТП пока не комментируют.

Известно, что в результате аварии пострадали четыре автомобиля и два водителя — 28-летний и 54-летний мужчины.

С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Подобные аварии автоэксперты связывают прежде всего с небрежностью самих участников дорожного движения.

Денис Журавель, автоэксперт

Водії у нас необережно керують, недбайливо ставляться до себе і оточуючих, тобто вони вважають, що вони перші повинні проїхати, а там далі як воно буде... Тому оці питання навіть ті ДТП, які жахливі відбувалися у місті Харків нещодавно, вони нічому не навчили людей. Недостатнє патрулювання може, недостатнє забезпечення якоїсь профілактичної роботи, якоїсь пропоганди безпечного дорожнього руху

А автомобилистам напоминают о максимальной скорости в черте города, которая теперь составляет 50 километров в час.