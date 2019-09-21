ЧП под Харьковом: 60-летний мужчина упал в колодец

В Харьковской области произошел очередной случай падения человека в колодец.
Об этом сообщили в Центре эстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
По данным медико, сегодня, 21 сентября, в 09:30 в службу «103» поступил уличный вызов в село Карасное, Певомайского района области.
Бригада медиков скорой помощи, прибывшая на место происшествия выяснила, что из-за неосторожности упал в колодец 60-летний мужчина.
На место вызвали и сотрудников ГСЧС.
Совместными усилиями спасателей и медиков пострадавшего достали из ловушки.
На «скорой» пострадавшего доставили в Первомайскую Центральную райбольницу.
Напомним, 8 сентября в одном из сел Харьковской области 49-летняя женщина упала в колодец.