 

ЧП под Харьковом: 60-летний мужчина упал в колодец

21 сентября 2019 г. 14:15
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В Харьковской области произошел очередной случай падения человека в колодец.

Об этом сообщили в Центре эстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По данным медико, сегодня, 21 сентября, в 09:30 в службу «103» поступил уличный вызов в село Карасное, Певомайского района области.

Бригада медиков скорой помощи, прибывшая на место происшествия выяснила, что из-за неосторожности упал в колодец 60-летний мужчина.

На место вызвали и сотрудников ГСЧС.

Совместными усилиями спасателей и медиков пострадавшего достали из ловушки.

На «скорой» пострадавшего доставили в Первомайскую Центральную райбольницу.

Напомним, 8 сентября в одном из сел Харьковской области 49-летняя женщина упала в колодец.

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