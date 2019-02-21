ДТП на перекрестке - полиция ищет свидетелей наезда на пешехода

21 февраля 2019 г. 10:30
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ДТП произошло 14 февраля около 20:15 в районе перекрестка проспекта Московского и улицы Харьковских дивизий. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, водитель автомобиля «КИА» совершил наезд на пешехода. В результате аварии 20-летний пострадавший получил травмы головы и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

Правоохранители просят свидетелей и очевидцев наезда обращаться по телефонам: 7059-424, 715-71-60 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22 к старшему следователю Шосты Александру Владимировичу.

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