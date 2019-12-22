Двое полицейских и несовершеннолетний пострадали в ночном ДТП на Клочковской

22 декабря 2019 г. 15:02
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Сегодня ночью около 02:15 на улице Клочковской, 190А столкнулись автомобили Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen Tiguan и полицейский Skoda Rapid. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, травмы в результате ДТП получили двое сотрудников полиции, находившихся рядом с припаркованым служебным автомобилем Skoda, а также 16-летний пассажир Деу. 

По информации, опубликованной в соцсетях очевидцами ДТП, один из участников аварии (предварительно, Volkswagen) врезался в стоявшие машины.

Состояние пострадавших, а также обстоятельства столкновения устнавливаются.

 

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