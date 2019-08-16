Экс-директор Новопокровского комбината обвиняет нового руководителя в захвате предприятия

В Харьковской области произошел конфликт на Новопокровском комбинате хлебопродуктов, в ходе которого экс-директор обвинил нового в захвате предприятия.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Как сообщил журналистам бывший руководитель комбината Богдан Александров, противостояние продолжается с апреля нынешнего года. Его кульминацией стал приезд сегодня утром двух автобусов с неизвестными.

"Порядка 40-50 человек забежали на предприятие и заблокировали двери. Сейчас внутри находится смена, работавшая на мельнице, а остальные члены трудового коллектива стоят перед входом. В здание их не пускают правоохранители", - заявил он.

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области сообщили, что причина конфликта - решение нового собственника сменить охрану. Правоохранители утверждают, что не мешали ни одной из сторон проходить на территорию комбината, а обеспечивали общественный порядок.