"Эвакуируются здоровые люди" Когда и как будет проходить эвакуация украинцев из Китая

Украина готовится к эвакуации своих граждан из Китая. Самолет с эвакуированными людьми должен прибыть 20 февраля. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более семидесяти тысяч подтвержденных случаев коронавируса. Из них более тысячи восьмисот – летальные.

Накануне Кабинет Министров выделил средства на медицинское наблюдение за эвакуированными из китайского города Ухань. В правительстве заверили, смогут обеспечить людей необходимыми средствами индивидуальной защиты, а на борт самолета смогут попасть только те, кто пройдет медицинский контроль.

Виктор Ляшко, зам. Министра здравоохранения Украины

Евакуюються здорові люди, на борт людей з симптомами ГРВІ не буде допущено. Це загальносвітова практика евакуації з карантинних зон. Перед потраплянням на літак проводиться медичний огляд китайськими медичними працівниками, додатково перед підйомом на борт всіх евакуйованих громадян буде обстежувати медична команда Мінестерства охорони здоров'я

Людей, которые требуют медицинского наблюдения почти сотня. Сразу после приземления самолет направят на санитарную стоянку. А его пассажиров в сопровождении охраны переместят к месту наблюдения на спецтранспорте. Однако, где именно сядет самолет - пока не сообщают. На сегодня в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса не зафиксировано.

Михаил Черняк, зам. главы ХОГА

Ми визначилися і по базових лікарнях, і по забезпеченню їх і захисними препаратами, і тест-системами, хоча б для того, щоб виявити тип захворювання, тому що штаму того, що є - у нас поки що немає. Розгорнули санітарні пункти і в аеропорту, і на Гоптівці

На Харьковщине продолжают проводить профилактические мероприятия по недопущению попадания и распространения коронавируса. Однако тест-систем для его обнаружения пока нет.

Татьяна Карлова, зав.отд. организации эпидемиологических исследований "Харьковского обл. лабораторного центра"

Ми його тестуємо тут, на рівні області, на всі групи вірусних респіраторних інфекцій, на грипи А і В, і якщо ці лабораторні дослідження будуть негативними, то цей матеріал буде направлений до Києва. До референс-лабораторії з Києва до Лондона

Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что подхватить коронавирус при неблагоприятных условиях сможет две трети жителей планеты.

Мысли же горожан о ситуации с коронавирусом разделились. Есть и обеспокоеные, а есть те, кто считает, что заниматься нужно другими проблемами.

Евгения, харьковчанка

У нас в стране все было - и свиной грипп у нас раздували, и птичий грипп у нас раздували. Тем более, что говорится, даром беспокоится, если у нас нет условий, чтоб этого избежать. У нас негде людей ни положить, нет ни лекарств, нет ничего. У нас даже костюмов нету для медиков настоящих

Владислав, харьковчанин

Переживаю, конечно. Вот, потому что никто не застрахован у нас, это раз. А, во вторых, много у нас эмигрантов, стараемся аккуратно подходить, за детьми следить, постоянно руки моем обратываем

Тамара, харьковчанка

Я думаю, что без паники, потому что, как я слышала, что это уже все проходит, и я думаю, что все будет хорошо. И даже вот мои знакомые - их очень много, которые сейчас в Китае работают и, как бы, никто не пострадал, и не заразился

Для профилактики заболевания медики советуют соблюдать стандартные рекомендации. Часто мыть руки, не контактировать с больными, а при первых симптомах болезни сразу обращаться к врачу.