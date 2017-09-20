Харьков может остаться без аэропорта

20 сентября 2017 г. 13:37
430 просмотров

По информации компании «Нью Системс АМ», которая управляет Международным аэропортом «Харьков», в Государственную авиационную службу Украины от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), осуществляющего контроль над безопасностью движения в авиационном пространстве Европы, поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационное движение в Восточной части Украины. В частности, в нем признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят международные аэропорты «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье». Об этом сообщает пресс-служба харьковского горсовета.

«В случае принятия данного документа авиасообщение между Харьковом и другими странами будет прекращено, таким образом, Харьков окажется в авиационной изоляции. Слобожанщина может стать непривлекательным регионом для иностранных инвесторов, а также существенно усложнятся деловые путешествия представителей локального бизнеса, что окажет серьезное отрицательное влияние на экономическое состояние Центральной и Восточной частей Украины», - говорится в обращении к премьер-министру Украины.

Последствиями принятия такого документа может стать прекращение работы Харьковского аэропорта и смежных предприятий, а также пунктов пограничного и таможенного контроля, в которых задействовано около 1,5 тыс. работников.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.