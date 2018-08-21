Харьковчанин, устроивший стрельбу в мэрии, переделывал оружие в спальне

Мужчина, который в понедельник ночью устроил перестрелку в горсовете Харькова, самостоятельно переделывал оружие, из которого были убиты его жена, патрульный полицейский, а также ранен охранник мэрии. По словам начальника ГУНП в Харьковской области Олега Беха, мужчина вместе с супругой жил в частном доме на Лысой горе, их дети – в квартире, отдельно. По его информации, у стрелка есть пожилые родители и сестра.

«Семья характеризуется, как нормальная, кандалов соседи не слышали. Он был человеком скрытным, ни с кем не общался. Круг друзей неизвестен, устанавливается. Фигурант не был судим, на учетах не стоял, был военнообязанным, в АТО не служил», - рассказал Бех.

Также проверяется версия, что на военной службе, которую стрелок проходил еще в советское время, он мог быть снайпером. При обыске в его доме полицейские нашли много оружия и патронов – пистолеты стрелок переделывал самостоятельно на профессиональном станке.

«Он изготовлял оружие в спальне», - сообщил Бех.

Как родственники рассказали следователям, никто не знал, что у мужчины было оружие, и что он его переделывал.