Харьковчанин забыл на плите еду и погиб во время пожара

В этой многоэтажке по бульвару Грицевца накануне ночью пожар в квартире повлекла неосторожность хозяина помещения. Мужчина поставил еду на плиту разогреваться, прилег ненадолго и случайно уснул.

Поздно ночью соседи проснулись от того, что вода из пожарных брандсбойтов лилась по подъезду.

Александр Федоров, пенсионер

Не знаю, он вроди или картошку жарил, или что. Мы в гости сюда приехали только вчера, а утром проснулись - и весь подъезд в воде.

По словам соседей, когда мужчина проснулся, его квартира уже пылала - горела кухня, на которой было множество легковоспламеняющихся пластиковых вещей.

Николай Христоев, пенсионер

Мати була на дачі, а він був сам. Люди казали, що він просив про допомогу, але хто знає - що значить горить вдома пластик. Це страшніше, ніж дерево, ніж все, що може буть

Оказалось, что пока мужчина спал, еда на плите загорелась, пламя перекинулось на мебель на кухне. Пожарных вызвали соседи.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГСЧС области, говорит, что мужчина из квартиры выбраться не смог и отравился угарным газом.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГСЧС области

На місці подій було знайдено тіло чоловіка 1983 року народження. При огляді місця події, огляд проводили правоохоронці, було попередньо встановлено, що причиною могло стати, попередньо, на плиті було залишено те, що він готував - їжу. Хлопець цей знаходився в іншій кімнаті, як констатували медики, це отруєння чадним газом.

Соседи говорят, что парень сдавал на переработку мусор, работать где-то еще не хотел, однако алкоголем не злоупотреблял. То, что произошло, они считают трагической случайностью.

