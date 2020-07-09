Июньские наводнения на Прикарпатье: число жертв возросло

09 июля 2020 г. 16:00
Источник: Новое время
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Число погибших в результате июньских наводнений в Ивано-Франковской области возросло до четырех человек.

Об этом Суспільному сообщил глава поселка Ворохта Николай Йосипчук.

Установлено, что в результате поражения током погиб житель Ворохты. Он погиб в первые дни дождевых паводков - 21 июня, однако о его смерти сообщили только сейчас.

«Из-за долговременных дождей вода подтопила подвальное помещение его домохозяйства. Он зашел в помещение, в котельную, и его ударило током», - рассказал Йосипчук.

Кроме того, во время разгула стихии погибли женщина с Дземброни, а также мужчина и женщина, которые в автомобиле утонули в реке Белый Черемош.

Напомним, причиной масштабных наводнений на западе Украины стали ливни, которые шли в течение нескольких дней. В горных реках уровень воды поднялся до двух метров.

Большая вода затопила тысячи домов в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях, были разрушены сотни километров дорог и десятки мостов.

 

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