Из Экопарка сбежала зебра

Из харьковского Экопарка сбежала зебра.

Как рассказал пресс-сектретарь комплекса Алексей Костюченко, животное убежало вчера утром, до открытия Экопарка для посетителей.

По его словам, зебру переводили в новый вольер. Животное вели с помощью шлейки в сопровождении надзирателей. В это время зебра и сбежала.

Сейчас животное ищут 20 работников Экопарка, охрана и волонтеры.

К поискам привлекли лошадей и квадрокоптер.

Сотрудники Экопарка просят людей: в случае, если они увидят животное - самостоятельно ее не ловить, так как это может быть опасно, - лучше связаться с комплексом.

Напомним, три недели назад из Экопарка сбежали две обезьяны. Одну из них поймали сразу, а вотрую поймали позже на окружной дороге.