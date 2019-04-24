Из-за сообщения о заминировании из торгового центра на Салтовке эвакуировали людей

В торговом центре «Караван», который находится на улице Героев Труда на Салтовке, ищут взрывчатку.

Вход в торговый центр закрыт, часть людей ждёт на улице.

Возле «Каравана» дежурят сотрудники ГСЧС.

Очевидцы сообщают, что произошло очередное минирование.

Как сообщают пользователи соцсетей на одном из Telegram-каналов, кроме «Каравана» сейчас взрывчатку ищут в торговых центрах «АШАН», который находится на Алексеевке, «Французский бульвар», расположенном на ул.Академика Павлова, «Аве Плаза» на Сумской, , «Санмол», который находится на Одесской.

По всем адресам работают специалисты. Информация проверяется.