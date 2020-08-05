Корабли из Украины были замечены международным трекером накануне взрыва в Бейруте

05 августа 2020 г. 13:04
Источник: УНИАН
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Судно «MERO STAR» отправилось из Мариуполя в Бейрут еще 17 июля. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщили в Мариупольском морском порту. Корабль был нагружен зерном. Судьба судна пока неизвестна.
«Судно MERO STAR загрузилось пшеницей в Мариупольском порту и вечером 17 июля оставило порт направлением на Бейрут. Дальнейшую судьбу судна мы не отслеживаем», - сообщили в пресс-службе порта.

Отметим, что международный морской трекер MarineTraffic отследил геолокацию пяти судов, находившихся вблизи эпицентра взрыва в порту ливанской столицы. Среди кораблей были и два украинских - из Мариуполя.

Иностранный аналитик Самир Мадани сначала написал, что украинские суда перевозили фейерверки и вызвали взрыв, однако впоследствии извинился и уточнил, что суда на самом деле перевозили зерно и сами могли пострадать от взрыва. Ошибкой Мадани воспользовались российские СМИ, исказив факты и заявив об «украинском следе» в трагедии.

Сейчас Украине неизвестно, есть ли среди пострадавших в Бейруте наши граждане, уточнил премьер Денис Шмыгаль утром 5 августа.

 

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