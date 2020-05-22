Кража на харьковском рынке: из машины пытались вытянуть коробки с обувью

Воры открыли багажное отделение автомобиля «ВАЗ» и хотели похитить четыре пары обуви общей стоимостью 3000 гривен. Об этом рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Сообщение о данном факте поступило вчера, 21 мая, в Киевский отдел полиции от владельца автомобиля. Мужчина заметил преступников и задержал их до приезда полиции. Завладеть похищенным имуществом правонарушителям не удалось.