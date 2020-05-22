Кража на харьковском рынке: из машины пытались вытянуть коробки с обувью
22 мая 2020 г. 14:04
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Воры открыли багажное отделение автомобиля «ВАЗ» и хотели похитить четыре пары обуви общей стоимостью 3000 гривен. Об этом рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.
Сообщение о данном факте поступило вчера, 21 мая, в Киевский отдел полиции от владельца автомобиля. Мужчина заметил преступников и задержал их до приезда полиции. Завладеть похищенным имуществом правонарушителям не удалось.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила личности злоумышленников. Ими оказались 39 и 45-летние ранее судимые за аналогичные преступления граждане Азербайджана. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на совершение кражи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.