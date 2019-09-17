Кто с заявлением, кто с пикетом: избитый подросток и активисты обратились в полицию

"Толкали, били ногами по голове и пытались тушить окурки", - десятиклассник, которого неизвестные молодые избили после Марша равенства в парке Шевченко, написал заявление в полицию.

Подросток рассказывает: в воскресенье вместе со своей девушкой просто отдыхал в парке, как вдруг на них обратила внимание агрессивно настроенная группа неизвестных. Они начали заставлять девушку снять футболку с изображением радуги.

Пострадавший

Ей плюнули в лицо, я за нее заступился, меня окружили человек 30 мужиков взрослых, начали толкать, бить, тушить бычки пытаться. Подошла женщина, помогла мне выйти. И я пытался от них убегать, мне залили глаз перцовкой у меня химический ожег

Парень рассказывает, молодые повалили его на землю, после чего начали бить ногами по голове. Подняться на ноги ему помог только случайный прохожий, все остальные в это время просто проходили дальше. Врачи диагностировали у парня многочисленные ссадины и химический ожог левого глаза.

Инесса Снетко, инспектор сектора мониторинга Шевченковского отдела полиции

Во время мониторинга сети интернет сотрудниками Шевченковского отдела полиции было выявлено видео, на котором мы увидели, что мальчика избили неизвестные лица. На основании именно этого видео информация об этом случае было внесено в журнал ЕРДР

Это не единственная стычка, которая произошла с участием радикально настроенных молодых тот день. На улице Рымарской уже между полицией и организаторами акций «за традиционные ценности» произошел конфликт, во время которого в ход пошел слезоточивый газ. Как со стороны правоохранителей, так и со стороны молодых с "фрайкора", в результате схватки - двое полицейских получили ожоги. С места конфликта в райотдел доставили 17 человек. На следующий день более сотни активистов таких организаций как «Нацкорпус», «Правый Сектор», «Союз Ветеранов АТО», «Традиции и Порядок» и Фрайкоривци устроили пикет под стенами главного управления МВД в Харьковской области. Главное требование митингующих - отпустить трех парней, которые сейчас все еще задержаны. И вдобавок, эти парни подали заявление о произволе полицейских, которые, по их мнению, незаконно задержали и применили силу к их побратимам.

Богдан Войцеховский, зам. руководителя ОО «Фрайкора»

Я и еще 16 человек были задержании на улице Рымарской полицией с применением физической силы также еще много людей в ходе задержания и столкновений с полицией получили телесные повреждения. Из 17 задержанных на улице Рымарской - 15 мужчинам никакого обвинения не было предъявлено, после того как людей четыре часа держали в фойе Шевченковского отдела полиции - их просто выгнали на улицу.

К пикетчикам вышли начальник Нацполиции в Харькове Валерий Сокуренко и начальник следственного управления Сергей Чиж. Правоохранители приняли заявление от активистов и пообещали разобраться в ситуации.

Мы обязательно разберемся, мы проведем служебное расследование и виноваты, если будут найдены - будут наказаны.

По словам главы Харьковской полиции, правоохранители в день прайда охраняли общественный порядок во всем городе. Именно на Рымарской их начали жестоко оскорблять, началась словесная перепалка, которая и привела к конфликту.

Я знаю, что там было какое-то напряжение, и напряжение связано с тем, что действия и там продолжались, вели себя вызывая, вели себя агрессивно не отдавали там тех, кого узнали. действия продолжались жесткое было противостояние и в самом райотделе. - У вас есть видеокамера. - Я посмотрю, мы проведем служебную проверку

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП Харьковской области

Вы же примерно представляете вот о ком мы говорим ведут они себя иногда не так к нам бы хотелось, как хотелось бы полиции. Они знают где свои права, все граждане знают свои права. - Да они первые начали? - А чо бы полиция, если люди начинают рассказывать полицейским там шо они такие же как и те участники парада там. Полицейском естественно не нравится, он на службе находится. Чего его оскорблять того полицейского

В настоящее время полиция сообщила о подозрении трем парням, совершившим противоправные действия в отношении правоохранителей. Это двое харьковчан 23 лет и один 21-летний уроженец Ивано-Франковской области. Если вину задержанных докажут в суде, им грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.